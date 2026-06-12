ひょうが川のように流れる道路。走行する車も大きなしぶきを上げています。12日午後0時半過ぎ、埼玉県の東飯能駅前中央通商店街で撮影されました。ひょうが雨水に流され、歩道にまであふれてきていました。12日午前11時半過ぎごろから、各地でゲリラ豪雨が発生。東京・立川市、小金井市、足立区などに一時、レベル3大雨警報が発表されるなど大雨に見舞われました。埼玉・飯能市では横殴りの雨がひょうとともに降りつけていました。