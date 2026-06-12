タレント・熊田曜子（44）が12日に自身のYouTubeチャンネルを更新。今までにリリースしたDVDと写真集の驚きの数を明かす場面があった。熊田は「私は19歳でデビューしたんですけど、DVDは80本以上、写真集は41冊出させてもらっていて。10代から40代にかけてっていう、女性として最も体が変わっていく姿を撮り続けてもらっているんです」と明かす。また「なおかつ、この間に妊娠と出産を3回繰り返し、20代の頃は太ったりやせ