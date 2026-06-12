◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ３Ｘ―２ＤｅＮＡ（１２日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）ＤｅＮＡはロッテにサヨナラ負けを喫し６連敗。借金は今季ワーストを更新し、ついに２ケタの１０となった。同点の９回２死二、三塁から、宮城滝太が山本大斗にサヨナラ打を浴びた。流れは悪くなかった。先発の入江大生投手は初回を１２球で終えた。前回登板となった５月２３日のヤクルト戦（横浜スタジアム）では打者１０人に