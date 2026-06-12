フリーアナウンサーの大島由香里（42）が12日、自身のインスタグラムを更新。超豪華メンバーでの食事会に参加したことを報告した。「※合成写真ではありません」と書き出し、木梨憲武、所ジョージ、小室哲哉、ヒロミとの超豪華5ショットを公開した。「ちょっと自分でも理解できないポジションで飲ませていただきました。もうこんな事できないと思って自撮りしてみた」と説明し、「#木梨憲武#所ジョージ#小室哲哉#ヒロ