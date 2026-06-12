◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天・浅村栄斗内野手（３５）が通算１０００四球を達成した。１点を追う７回２死一塁、四球を選び、プロ野球史上１９人目の快挙を成し遂げた。浅村は０８年にドラフト３位で西武入団。１９年にフリーエージェント権（ＦＡ権）を行使して楽天に移籍した。右の長距離砲として活躍し、２１年に１０１四球を獲得していた。今季はこの日の試