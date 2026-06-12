県議会の議員らによる高額な海外視察が問題視されている福岡県で、渦中の人物が記者会見を行いました。“福岡県議会のドン”と呼ばれる蔵内勇夫議長（72）です。福岡県議会・蔵内勇夫議長：実は…あの契約事項にタッチをしておりませんでしたのでよく分かりませんでしたが、我々からどこに泊まりたいとか、どのホテルがいいとか、そういったことは一切申し上げることはございません。時折、表情を崩しながら会見に臨んだ蔵内勇夫議