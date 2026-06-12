今年50歳を迎える、シンガーソングライターの奇妙礼太郎さんにインタビュー。6枚目のアルバム『1976』をリリースし、7月には自身初となる日本武道館公演を目前に控えた今、奇妙さんが思うこととは。ライブハウスで出会った人たちのおかげで、今の僕がいる奇妙礼太郎さんのニューアルバム『1976』は、今年50歳を迎える節目に制作された記念すべき一枚。長年ライブで歌い続けてきた「オー・シャンゼリゼ」をはじめ、サザンオールスタ