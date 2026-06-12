ディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』公開75周年を記念した特別なコレクションがディズニーストアに登場します。アリスをはじめ、チェシャ猫や白うさぎ、ものいう花など個性豊かなキャラクターたちをデザインしたアイテムが勢揃い。ファッション雑貨からインテリア、ぬいぐるみまで、作品の幻想的な世界観を日常に取り入れられるラインナップが魅力です。アニバーサリーイヤ