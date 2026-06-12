■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新男子100mの準決勝（3着＋2）が12日に行われ、昨年王者の桐生祥秀（30、日本生命）が組1着の10秒13（＋0.2）、全体3位で決勝進出を決めた。予選を組1着、全体2位で通過した桐生は、準決勝3組の5レーン