「西武３−０巨人」（１２日、ベルーナドーム）西武が快勝で６連勝とした。初回１死一塁で、好調の長谷川が左中間へ先制のタイムリー二塁打を放った。六回は１死一塁でカナリオが二盗し、二塁悪送球が１死三塁に。滝沢の左前適時打で追加点を奪った。八回にも１点を追加した。先発の高橋光は７回１安打無失点でハーラートップの７勝目（３敗）。巨人戦４度目の登板で初白星を挙げた。初回に死球とダルベックの中前打で２