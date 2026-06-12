北海道を拠点に活動するアイドルグループ「限りなく白く」。メンバーの斉藤心春にとって、地元・北海道の象徴である「さっぽろ雪まつり」のステージは特別な場所だ。だが今、その心は北の大地を越え、夏の祭典「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」（TIF）へと燃えている。一度は逃した夢の舞台へ、見事“返り咲き”を決めた思いに迫った。（「推し面」取材班）「昨年のTIFに出られなかったことがすごく悔しくて……」。2024年に初めて