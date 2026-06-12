■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新男子走幅跳の決勝が12日に行われ、橋岡優輝（27、富士通）が7m89（＋0.4）をマークして2年ぶり7回目の優勝を果たした。9月に32年ぶりに日本で開催されるアジア大会（愛知・名古屋）代表に内定した。1回目