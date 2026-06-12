◇交流戦楽天―広島（2026年6月12日楽天モバイル）楽天の浅村栄斗内野手（35）が12日の広島戦（楽天モバイル）でNPB史上19人目となる通算1000四球をマークした。「6番・DH」に入り、2試合ぶりに先発出場。0―1で迎えた7回、2死一塁で入った第3打席で相手先発左腕・玉村がフルカウントから投じた6球目、内角低めスライダーを見切って四球を選び、偉業達成となった。大型ビジョンに記録達成を祝福する映像が流され、浅村