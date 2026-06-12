「西武３−０巨人」（１２日、ベルーナドーム）巨人が交流戦初の連敗。西武先発・高橋光成の前に打線が沈黙した。巨人打線の前にパ・リーグ防御率２位の強敵が立ちはだかった。初回にはダルベックの中前打などで２死一、三塁を作るも、大城が空振り三振に倒れて無得点。二回以降は降板となった七回まで無安打に沈み、７回１安打無失点、１０奪三振と攻略できなかった。巨人の先発・ドラフト１位の竹丸（鷺宮製作所）は初回