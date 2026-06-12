All About ニュース編集部では、2026年5月29日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、芸能人に関するアンケートを実施しました。その中から、実は「事実婚」と知って驚いた芸能人ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：加藤ローサ＆松井大輔／46票2位にランクインしたのは、俳優の加藤ローサさんと、元サッカー日本代表の松井大輔さんです。お二人は離婚後も子どもたちのために同居を続け