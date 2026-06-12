「貯金しなきゃ……」と思いながらも、なかなか貯められない、そんな経験はありませんか？貯金を習慣化するには、まず小さな目標と仕組みづくりが大切です。そこでおすすめしたいのが、「とりあえず6カ月だけ」など短い期間を目標に始められる、ゆうちょ銀行の「自動積立定額貯金」です。今回は、「自動積立定額貯金」の仕組みと特徴を解説し、あわせて2026年6月時点の金利に基づき、毎月1万円を5年間預けた場合の元利合計額も見て