NMB48の次世代を担う注目メンバー・芳賀礼さんのデジタル限定写真集「キラメキの証明」（ワニブックス）が6月18日に配信スタートします。【写真】初水着＆初ランジェリー挑戦で話題沸騰芳賀礼さんの初写真集2022年12月にNMB48の9期生として加入し、無敵の笑顔でファンを魅了する芳賀さん。同作は彼女の新たな扉を開く新境地に挑戦。大人っぽいしっとりとした色気と、彼女本来のピュアな爽やかさが絶妙なバランスで同居する仕上が