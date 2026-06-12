映画『Michael／マイケル』が劇場で公開中。本作は世界一のスーパースターと呼んでも異論はないであろうマイケル・ジャクソンの伝記映画であり、6月8日時点で世界興行収入が8億9000万ドル（約1426億円）を記録する大ヒットとなりました。日本でも3日間限定のIMAXの先行上映が大盛況となり、6月12日からは「Dolby Cinema」「Dolby Atmos」「SCREENX」などのラージフォーマットでも上映が開始。様々なバージョンで繰り返し見たいとい