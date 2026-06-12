世界エンボディードAI革新大会の一環である中央アジアロボット特別コンテストが6月11日にカザフスタンの首都アスタナで開催されました。同イベントには中国やカザフスタン、ウズベキスタンなど中央アジア諸国の大学15校の学生が参加しました。エンボディードAIとは、仮想空間だけで完結するのではなく、ロボットなどの「身体」を持って現実世界で作動する人工知能（AI）のことです。今大会は実環境での応用をテーマにした課題が採