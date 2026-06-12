グラビアアイドルで女優の和泉芳怜（いずみ・かれん）さんのSPA!デジタル写真集「 和泉芳怜愛くるしいボディ」（扶桑社）がリリース。誌面カットが公開されました。【写真】正統派グラドルの和泉芳怜さん気持ち良そうに日差しを浴びながら、背筋を伸ばしたストレッチでリフレッシュ。くびれたウエストを披露してくれます。ホワイトのワンピース水着姿ではむっちりしたバストが描く美谷間を見せつけます。グリーンチェックのバン