言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、ひたすら前進する心意気、酒席を彩る容器、そして大自然豊かな地域という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。い□□□□り□□るヒント：他のものには目もくれず、ただ前だけを向いて突