がんばらなくていいけど、諦めてはいない。自己流の“相殺術”により奔放な生き方を手に入れたマイペースな主人公の日常を描く、ドラマ25「わたしの相殺日記」（毎週金曜深夜24時52分）。主演：あのさん、共演：窪塚愛流さんにインタビュー。【動画】姉・あの、弟・窪塚愛流「わたしの相殺日記」第1話、無料見逃し配信中奔放な姉としっかり者の弟――あのさん演じる、自己流の“相殺術”により奔放に生きるマイペースな主人