サッカー日本代表を題材にした初の「一番くじ サッカー日本代表ver． 〜最高の景色を2026〜」が、6月13日（土）から、全国の「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで順次発売される。【写真】記念に飾りたい！ラストワン賞の「サインボール」■SAMURAI BLUEファン必見今回発売される「一番くじ サッカー日本代表ver． 〜最高の景色を2026〜」は、応援グッズやサイン入りアイテムがそろう、全8等級