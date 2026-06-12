「ちいかわ」と「もぐもぐ（食べる）」をテーマにしたグッズショップ「ちいかわもぐもぐ本舗」の3号店が、7月18日（土）から、北海道・小樽の堺町通りにオープンする。それに先駆け、本店舗に並ぶ限定グッズが公開された。【写真】まんまるフォルムがかわいいw「シマエナガになっちゃった！ ぬいぐるみ」■北海道の定番みやげもちいかわ仕様に！今回オープンする「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」では、小樽らしい姿のちいか