◇プロ野球交流戦 西武 3-0 巨人(12日、ベルーナドーム)巨人が連敗し、西武とのカード初戦を落としました。この日の先発は竹丸和幸投手。初回に滝澤夏央選手にヒットを打たれると、続く長谷川信哉選手にタイムリーツーベースを浴び、先制点を献上します。竹丸投手は2回から5回までヒットを許さない好投を披露するも、6回に併殺崩れでランナーを残すと、相手のエンドランを読んだバッテリーでしたがキャッチャーの岸田行倫選手が悪