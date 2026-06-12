モデルでフルート奏者のCocomi（25）が12日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「Thank you @sezane for the cute skirt」と書き出したCocomi。愛犬とのプライベート写真をアップした。カフェで愛犬と戯れる微笑ましい姿も披露。「犬カフェ。わんちゃん入れるカフェが増えますよーに」と添えた。2000年12月5日に元SMAPのメンバーで俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香が結婚。01年の5月に長女・Cocomi、03