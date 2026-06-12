12日午前、新潟駅近くの路上で専門学校生が歩いていた所、突然男に刃物のようなもので切り付けらたと通報があり、警察が逃げた男の行方を追っていましたが、その後の捜査で事件ではなかったことが判明しました。 警察は詳細についてコメントしていません。