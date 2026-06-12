巨人戦に先発した西武・高橋光＝ベルーナドーム西武が6連勝。高橋光は7回を1安打無失点で10三振を奪い、リーグトップに並ぶ7勝目。打線は一回に長谷川の二塁打で先制。滝沢が六回に適時打、八回は適時三塁打を放った。巨人は12奪三振の竹丸を援護できなかった。