テレビ朝日の田中萌アナウンサーが最新ショットを公開した。１２日に自身のインスタグラムを更新した田中アナ。「昨日の衣装です綺麗なクリーム色」とつづり、衣装ショットをアップ。クリーム色の半袖トップスにロングスカートを合わせたセットアップコーデを披露した。この投稿にファンからは「落ち着いた色の服がすごく似合う」「かわいい」「素敵な色でお似合いです」「クリーム色のドレス可愛い」「いつも素敵です」な