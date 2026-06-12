◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武３―０巨人（１２日・ベルーナドーム）巨人は打線が西武投手陣に抑えられて敗戦。交流戦から橋上監督代行が就任以来、初の連敗となった。交流戦９勝５敗２分けとなり１２年ぶりの交流戦優勝の可能性は消滅した。初回に竹丸が１点を先制されたが、その後は快投。だが、打線が西武の先発・高橋に圧倒された。１点ビハインドの６回の守備では無死一塁から併殺コースの遊ゴロで、二遊間が