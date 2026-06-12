歌手の水森かおりが１２日、京セラドーム大阪で開催中のプロ野球「オリックス・バファローズＶＳ阪神タイガース戦の試合前に「国歌独唱」を行った。チケット完売のこの日、同球場は試合前から多くのプロ野球ファンで埋まった。白のロングドレスでマウンドに降り立った水森は、客席上部に掲げられた日本国旗をまっすぐに見すえ、透明感のある歌声で「君が代」を歌い上げた。歌唱後、水森は「関西（球団）同士の大切な試合なの