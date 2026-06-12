日本ハムのフランミル・レイエス外野手が１２日、ドミニカ共和国大使館から功労賞を受賞した。試合前に、駐日ドミニカ共和国大使館特命全権大使のエドワード・ペレス・レジェス氏から賞状とトロフィーが贈られた。野球選手が受賞するのは初となった。この日の試合は、レイエス、カストロらの母国ドミニカ共和国の魅力を、野球とともに体感できる「ドミニカ共和国ＤＡＹ（ＤｏｍｉｎｉｃａｎＲｅｐｕｂｌｉｃＤａｙ）」。