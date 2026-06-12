◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武３―０巨人（１２日・ベルーナドーム）巨人が、西武にわずか２安打の完封負けを喫した。スポーツ報知評論家の高橋由伸氏はリーグ戦再開後を見据え、戦い方に迫った。＊＊＊＊＊リーグ戦再開に向けて課題は明白だ。最近のオーダーを見る限り、岸田と大城を攻撃の軸に据えたいのが分かる。特に岸田はここ数年で打力が磨かれ、四球を選べる点もいい。得点圏での勝負強さも印象的だ。では、