怪談家の稲川淳二（７８）が１２日、大阪市内で行われた「ＭＹＳＴＥＲＹＮＩＧＨＴＴＯＵＲ２０２６稲川淳二の怪談ナイト」（８月２０〜２３日＝大阪・森ノ宮ピロティホール）の取材会に出席した。同公演は、稲川が毎年北海道から沖縄まで全国で怪談を語り聞かせるというもの。今年はツアー史上最多の３９会場５７公演で観客の背筋をゾクゾクさせる。ツアー真っ最中の８月に７９歳を迎える稲川は「体力的に自信はある