◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武３―０巨人（１２日・ベルーナドーム）西武が交流戦最後のカードとなる巨人戦の初戦を制し、今季３度目の６連勝。貯金も今季最多の１７まで伸ばした。ソフトバンクがヤクルトに敗れたため、初優勝を狙う交流戦でも首位に浮上した。先発・高橋光成投手は７回１安打無失点、毎回の１０奪三振でリーグトップタイの７勝目。初回２死一塁から４番・ダルベックに中前安打を打たれたが、以降は