◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武３―０巨人（１２日・ベルーナドーム）巨人が６月初めての連敗を喫し、交流戦優勝の可能性が消えた。先発の竹丸和幸投手が２試合連続２ケタＫとなる自己最多１２奪三振と力投したが、打線の援護に恵まれず。８回途中まで粘ったが、守備の乱れもあり３失点（自責１）で、悔しい自身５敗目（５勝）となった。攻撃陣が西武の先発・高橋光成投手を攻略できず、わずか２安打で今季７度目の完封