【モデルプレス＝2026/06/12】芸能事務所であるソニー・ミュージックアーティスツの公式サイトが6月12日に更新された。シンガーソングライターの岡崎体育（36）が心身の体調不良のため、イベントへの出演を見送ると発表した。【写真】岡崎体育、美形家族とのプリクラ◆岡崎体育、心身の体調不良によりイベント出演見送り「岡崎体育は、心身の体調不良のため療養が必要との判断に至り、明日6月13日（土）に出演を予定しておりました