【モデルプレス＝2026/06/12】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が6月10日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーを満喫するショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】指原プロデュース28歳美女「パークの雰囲気にぴったり」ショーパンコーデでディズニー満喫◆大谷映美里、ディズニー満喫ショット公開大谷は「夕方から行ったけどいっぱい楽しめたよ〜」「シェリーメイちゃんの