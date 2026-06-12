熊本と鹿児島を結ぶ南九州西回り自動車道の整備が進む中、出水市で12日、建設中の橋の見学会が開かれました。 国が整備を進めている南九州西回り道の芦北出水道路です。 熊本県の芦北町と出水市を結ぶ全長29.6キロの道路で、未開通の水俣インターと出水インターの間16.3キロの整備が進められています。 （記者）「米之津川をまたぐおよそ170メートルの橋がきょう対岸に到達した」 12日は、出水市の米之