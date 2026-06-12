サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会が2026年6月12日（日本時間）に開幕し、メキシコ-南アフリカの開幕戦に登場した歌手が、日本のSNSユーザーから注目を集めた。開幕戦のセレモニーで熱唱話題となったのは、歌手のイジェさんだ。試合前のセレモニーで、世界的テノール歌手のアンドレア・ボチェッリさんらとともに、ワールドカップの公式テーマソング「DNA」を披露した。イジェさんはロングヘアーを後ろで結び、ブルーを基