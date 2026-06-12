秋田朝日放送 １２日午後、秋田県仙北市の山林にタケノコ採りに入った７７歳の男性の行方が分からなくなっています。 警察によりますと、１２日午後仙北市の山林で、タケノコ採りに入った鹿角市の７７歳男性の行方が分からなくなっています。男性は妻と一緒に山に入りましたが、タケノコ採りの際は離れて行動していました。 妻が午後３時半前、「約束の時間になっても戻ってこない」と１１０番通報したということです。