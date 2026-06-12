秋田朝日放送 お世話になった人への夏のあいさつ、お中元の季節がやってきました。秋田市のデパートでは１２日、力強い掛け声とともにお中元商戦がスタートしました。 【西武秋田店出陣式】 「お中元商戦頑張るぞ！おー！頑張るぞ！頑張るぞ！」 西武秋田店では今年はおよそ１４００点のお中元商品を取り扱っています。去年の冬から商品を選んでいるため、中東情勢による品不足などの影響はない