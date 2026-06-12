米国とイランの合意期待のドル売りは続かず、ドル円１６０円台前半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、米国とイランの停戦・合意に向けた報道に振り回される展開となった。序盤は、株高を背景としたリスク選好が円売りを促し、ドル高で取引が始まった。ドル円は160円台前半で底堅く、ユーロドルやポンドドルは対ドルでやや軟化し、全体として「ドル高・円安」の流れが優勢だった。しかし、中盤にかけてイラン通信社が