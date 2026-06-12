本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 6/12（金） EUR/USD 1.1500（35.00億ユーロ） 1.1525（8.17億ユーロ） 1.1550（13.00億ユーロ） 1.1575（5.69億ユーロ） 1.1590（8.50億ユーロ） 1.1600（16.00億ユーロ） 1.1620（7.52億ユーロ） USD/JPY 159.00（15.00億ドル） GBP/USD 特段の設定なし ユーロドルは1.1550に13億ユーロの大規模な