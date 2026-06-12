秋田朝日放送 秋田市の沼谷市長は１２日、新スタジアム整備の民間資金集めで要になる企業版ふるさと納税について今後の見通しを説明しました。 【秋田市・沼谷市長】 「スタジアム整備にかかる民間資金は約４０から５０億円と見込まれており、全体の負担額を鑑みると企業版ふるさと納税の開始時期にかかわらず５億円を集める決意をもって取り組んでいただきたい」 １２日の秋田市議会で沼谷市長は、スタジアム整備