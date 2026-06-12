◇交流戦巨人0―3西武（2026年6月12日ベルーナD）巨人は交流戦ラストカードとなった西武とのセ・パ首位対決に今季最少タイのわずか2安打で敗れ、6連勝（2分け挟む）後に2連敗。貯金が6に減った。巨人の零敗は今季7度目。また、2試合を残して巨人の2014年以来12年ぶり3度目となる交流戦優勝の可能性も消滅した。5月31日の日本ハム戦（エスコンF）でプロ初完投（敗戦投手）してから中11日で今季10度目の先発マウンドに上