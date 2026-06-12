「ファーム・西地区、ソフトバンク−阪神」（１２日、タマホームスタジアム筑後）阪神の下村海翔投手がプロ最長の５回を投げ、５安打３失点。７３球を投じた。最速は１５１キロをマーク。序盤は打ち込まれたが、その後は抜群の修正力を見せた。また、ＤＨでプロ初打席も経験した。試練は初回に訪れた。１死からダウンズに左中間への長打を許した。ここは走塁死としたが、その後は連打を浴び、２死一、三塁。迎えた秋広に自慢