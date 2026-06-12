声優とアイドルの二つの顔を持つユニット「ピュアリーモンスター」で、ひときわユニークで明るい輝きを放つ勝野里奈。スポニチ東京本社でのインタビューで、その原点から葛藤、そして未来への夢まで、その胸の内に迫った。（「推し面」取材班）勝野の表現者としての原点は、幼少期の一人遊びにある。ハロー！プロジェクトの松浦亜弥に憧れ「アイドルってキラキラで可愛い！」と感じる一方で、一人っ子だった勝野は人形で遊ぶ際