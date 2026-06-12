JOYSOUNDのカラオケ総合デイリーランキングが発表されました。人気曲がランクインするなか、歌唱時間がわずか「3秒」で、誰もが聞いたことのある“あの曲”が4位に急上昇しました！【写真を見る】タイパを意識！？秒刻みスケジュールの「30分結婚式」「3秒で歌い終わる」CMソングが“タイパ”で人気！?南波雅俊キャスター:CMでおなじみの曲「伯方の塩」が快挙です。JOYSOUNDのカラオケ総合デイリーランキングで「4位」に入っていま