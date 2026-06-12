サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会が開幕し、日本代表が１４日（日本時間１５日）に初戦を戦う米テキサス州ダラスでは青いユニホームを着たサポーターの姿が目立ち始めている。文化や治安情勢が異なる土地では、トラブルに巻き込まれないよう注意が必要だ。（米テキサス州ダラス林信登、写真も）日本の１次リーグ初戦と第３戦の舞台となるダラススタジアム。本大会開幕直前の１１日午前に訪れると、敷地を取